Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ после домашней победы над мюнхенской «Баварией» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 4:1.

«Я отлично себя чувствую в физическом плане. Не так важно, сколько я забью голов в матче. Самое главное, чтобы мои мячи приносили команде победы. Это сейчас для меня основой приоритет», - передает слова польского бомбардира Barca Universal.

Напомним, что в прошедшей встрече Роберт записал себе в актив один забитый мяч. Хет-триком в составе каталонского гранда отметился бразильский полузащитник Рафинья Диас. «Барса» одержала две победы в трех играх Лиги чемпионов.