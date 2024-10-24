«Ливерпуль» установил рекорд после победы в Лиге чемпионов

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде одолел немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес.

Как информирует Opta Joe, мерсисайдский гранд впервые в своей истории выиграл первые шесть гостевых матчей за сезон.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» выиграл три стартовых матчах и с девятью баллами занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Следующий матч подопечные Арне Слота проведут против леверкузенского «Байера». Встреча состоится 5 ноября.