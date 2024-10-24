Ван Дейк высказался о третьей подряд победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» контролировал ход встречи в течение 70 минут. Затем соперник смог создать опасность, воспользовавшись нашими ошибками. Мы небрежно обращались с мячом. Из-за этого «РБ Лейпциг» смог создать несколько моментов. Это была наша вина», - передает слова нидерландца пресс-служба УЕФА.