Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны»

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде разгромно проиграла каталонской «Барселоне» со счетом 1:4. После финального свистка наставник немцев Венсан Компани пообщался с журналистами.

«Мои поздравления «Барсе». В данный момент это лучшая команда в Европе. Поэтому не стоит удивляться такому результату», - приводятся слова бельгийского специалиста в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.

Благодаря вчерашнему успеху каталонская команда набрала шесть баллов и находится на 13-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский гранд, в свою очередь, с тремя пунктами располагается на 24-м месте.