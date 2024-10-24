Вирц стал шестым игроком с 15+ голами в еврокубках до 22 лет – в списке только легенды и суперзвёзды

Полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу покорилось редкое достижение.

Гол в ворота «Бреста» (1:1), забитый в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, стал для молодой немецкой звезды 15-м в рамках еврокубков. По данным Opta, Вирц – лишь шестой в истории футболист, достигший этой отметки до 22-летия. Прежде это удалось Эрлингу Холанну (23 гола), Килиану Мбаппе (21), Роналдо (20), Лионелю Месси и Эйсебио (оба – 17).

В активе Флориана Вирца точных удара в трёх поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом туре 21-летний игрок отметился дублем в ворота нидерландского «Фейеноорда».