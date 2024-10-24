Левандовски рассказал, какой счёт прогнозировал перед матчем с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что был уверен в победе своей команды над «Баварией».

Встреча завершилась триумфом «сине-гранатовых» – 4:1. Поляк огорчил свою бывшую команду одним голом, а Рафинья оформил хет-трик.

«Я был убеждён, что сегодня мы проведём хорошую игру и победим. Перед матчем я прогнозировал счёт 3:1 в нашу пользу», – цитирует Managing Barca 36-летнего форварда, выступавшего за мюнхенцев с 2014 по 2022 год.

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» занимает десятую строчку в таблице – в активе коллектива Ханса-Дитера Флика шесть набранных очков. «Бавария» располагается на 23-м месте с тремя баллами.