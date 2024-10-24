Симеоне – о поражении от «Лилля»: «Пенальти не было»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен работой рефери в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (1:3).

На 74-й минуте встречи Джонатан Дэвид реализовал пенальти в ворота «матрасников» – гол оказался победным. В концовке канадский форвард оформил дубль и закрепил результат.

«Пенальти не было. Судья принял такое решение, но объясните, почему это пенальти? Не было ни игры рукой, ни толчка. Надеюсь, мы дождёмся объяснений от УЕФА.

Мы переживаем очень трудный момент в Лиге чемпионов. Шансов становится всё меньше», – заявил на послематчевой пресс-конференции Симеоне.

«Атлетико» набрал всего три очка после трёх туров общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский коллектив располагается на 27-м месте в турнирной таблице.