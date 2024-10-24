У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о знаменитом матче, завершившемся со счётом 8:2.

В августе 2020 года «сине-гранатовые» уступили «Баварии» 2:8 в поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцами тогда руководил Флик, с нынешнего сезона возглавляющий «Барселону».

В среду каталонский гранд одолел «Баварию» (4:1). После завершения встречи журналисты напомнили немецкому специалисту об игре четырёхлетней давности.

«8:2? Это часть прошлого, для меня это больше не имеет значения. Сейчас мы вступаем в новую фазу, пишем новые главы, и мне это очень нравится. Люди, команда, страсть болельщиков – мы в долгу перед ними», – передаёт Barca Universal ответ Флика.