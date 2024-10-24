Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов (1:4).

На хет-трик Рафиньи и один гол Роберта Левандовски мюнхенцы ответили точным ударом Гарри Кейна.

«Не самые приятные ощущения. Мы приехали за победой, а получили 1:4, так что впереди много работы. Возможно, в конце нам не хватало уверенности. Мы не прессинговали так, как хотели, у нас не было контроля, к которому мы стремились.

Возможно, счёт выглядит немного странно, но мы должны признать, что нам противостояла сильная команда. Рафинья провёл почти идеальный вечер, в то время как мы упустили хорошие моменты», – заявил в послематчевом интервью Мюллер.