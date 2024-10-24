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Барелла – о победе «Интера»: «Именно так выигрываются титулы»

24 Октября 2024 • 02:52 Комментировать
Янг Бойз
0:1
Интер Милан

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла прокомментировал победу команды над «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Поединок близился к безголевому итогу, однако на 93-й минуте ворота швейцарцев поразил Маркус Тюрам, незадолго до этого вышедший на замену.

«Это была открытая игра. Мы не воспользовались своими шансами в начале, а затем соперники стали увереннее. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Если чувствуешь, что контролируешь ситуацию, всё может осложниться.

Вышедшие на замену игроки проявили себя фантастически. Именно так выигрываются кубки и чемпионские титулы. Мы проявили характер, сражались до конца за три очка. Эта победа придаст нам уверенности», – сказал в интервью Sky Sport Барелла.

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Евро-Футбол.Ру,
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