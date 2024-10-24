Тренер «Баварии» Компани сделал комплимент «Барселоне»

Рулевой «Баварии» Венсан Компани высказался о силе «Барселоны» после поражения со счётом 1:4.

Встреча Лиги чемпионов довольно неожиданно завершилась разгромом мюнхенцев. После завершения поединка тренер немецкого гранда высоко оценил игру команды Ханса-Дитера Флика.

«Я не знаю, можно ли сравнить нынешнюю «Барселону» с «Барселоной» времён Месси, но сейчас в команде отличные игроки. Испытывать трудности в матче с таким соперником – это нормально», – заявил на пресс-конференции Компани после сокрушительного поражения в Каталонии.

В следующем туре общего этапа «Бавария» сыграет на своём поле против «Бенфики». «Барселоне» предстоит выездная игра с «Црвеной Звездой».