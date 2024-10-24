​«Барселона» во второй раз в своей истории забила четыре мяча «Баварии» в Лиге чемпионов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов прекрасно выступила «Барселона», которая крупно обыграла «Баварию» - 4:1. Каталонцы не побеждали очень неудобного для себя соперника с 2015 года.

А четыре мяча в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов «Барселона» вообще забивала только однажды - в 2009 году. Тогда клубом руководил Хосеп Гвардиола, а «Барселона» считалась лучшей командой в мире. Напомним, что и сейчас клубом руководит тренер, имевший, как и Гвардиола, дело также и с «Баварией» - Ханс Флик.

В своём следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграет в Белграде с «Црвеной Звездой», это случится шестого ноября.