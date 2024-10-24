Два лидера «Баварии» получили худшие оценки в матче с «Барселоной»

«Барселона» разгромила «Баварию» в матче Лиги чемпионов (4:1).

Каталонцы вели со счётом 3:1 уже к перерыву, а во второй половине «добили» гостей ещё одним голом. Лучшую оценку от статистического портала WhoScored, как нетрудно догадаться, получил автор хет-трика Рафинья Диас – 9,5. Худшими же стали полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (4,76) и голкипер Мануэль Нойер (4,19) – оба немца допустили по результативной ошибке.

На счету «Баварии» всего три набранных очка по итогам трёх туров общего этапа – команда Венсана Компани занимает 23-е место в турнирной таблице. «Барселона» – десятая с шестью баллами в зачёте.