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«Фейеноорд» снова забил три - такого не было 50 лет

24 Октября 2024 • 02:13 Комментировать
Бенфика
1:3
Фейеноорд

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Фейеноорд» обыграл в Лиссабоне «Бенфику», забив той три мяча. Это был второй матч кряду в рамках Лиги чемпионов для «Фейеноорда», в котором он забил три мяча.

В последний раз клуб из Роттердама забивал три или более мячей в двух матчах кряду в Лиге или Кубке чемпионов аж в 1974 году, то есть пятьдесят лет тому назад. Также «Фейеноорд» - первый нидерландский клуб с 1975 года, выигравший в Лиссабоне у «Бенфики». Тогда это был ПСВ.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы нидерландский клуб сыграет с «Ред Булл Зальцбургом». Это случится в среду, шестого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
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