Винисиус, Рафинья и ещё два игрока поспорят за звание лучшего в Лиге чемпионов по итогам тура

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В число четырёх претендентов на награду попали бразильцы Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и Рафинья Диас из «Барселоны», оформившие по хет-трику в ворота немецких «Боруссии» и «Баварии» соответственно. Также за признание поспорят Такуми Минамино из «Монако» и Тиджани Рейндерс из «Милана». Японец помог монегаскам разгромить «Црвену Звезду» (5:1), записав себе в актив два гола и результативную передачу, а нидерландец принёс «россонери» победу над «Брюгге» (3:1), отметившись дублем.

Поединки следующего тура общего этапа Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 ноября.