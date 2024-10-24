Холанн сравнялся с Дрогба по голам в Лиге чемпионов, проведя на 50 матчей меньше

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает поражать футбольную общественность своей результативностью.

Во встрече «горожан» с чешской «Спартой», прошедшей в среду, норвежец отметился дублем. Поединок завершился победой коллектива Хосепа Гвардиолы со счётом 5:0.

В активе Холанна теперь 44 забитых гола в Лиге чемпионов за всю карьеру. Как сообщает Squawka, 24-летний форвард сравнялся по этому показателю со знаменитым экс-игроком «Челси» Дидье Дрогба, при этом ивуариец провёл 92 матча, а Эрлинг – только 42.

Напомним, до перехода в «Манчестер Сити» Холанн выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Ред Булл Зальцбург».