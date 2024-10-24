«Бавария» установила личный антирекорд в Лиге чемпионов

«Бавария» потерпела очередную неудачу в выездном матче Лиги чемпионов.

В этот раз мюнхенцы крупно проиграли «Барселоне» – 1:4. Для гранда Бундеслиги это уже третье подряд поражение в гостевом поединке самого престижного еврокубка – клубный антирекорд. До выезда в Каталонию «Бавария» уступила «Астон Вилле» в Бирмингеме (0:1) и «Реалу» в Мадриде (1:2).

После трёх туров общего этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов коллектив Венсана Компани располагается на 23-й строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками. 6 ноября мюнхенцы примут в родных стенах португальскую «Бенфику».