Гвардиола прокомментировал акробатический гол Холанна

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл в домашнем матчем пражскую «Спарту», забив той пять безответных мячей. Второй из них записал на свой счёт Эрлинг Холанн - норвежский нападающий в акробатическом прыжке переправил мяч в сетку ворот соперника Хосеп Гвардиола прокомментировал его действия:

- Это невероятно. Он такой высокий - и такой гибкий! Помню такой его похожий гол за Дортмунд. Не знаю, какой лучше! - цитирует слова каталонского специалиста BBC Sport.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы английский клуб сыграет в Лиссабоне со «Спортингом».