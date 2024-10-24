«Лилль» стал третьей командой, обыгравшей «Реал» и «Атлетико» в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Французский «Лилль» добыл победу над мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов (3:1).

«Доги» пропустили уже на 8-й минуте, однако перевернули ход встречи в последние полчаса, огорчив хозяев поле на 61-й, 74-й и 89-й минутах усилиями Эдона Жегрова и Джонатана Дэвида, оформившего дубль.

В прошлом туре коллектив Бруно Женезио взял верх в родных стенах над другим мадридским грандом – «Реалом» (1:0). Таким образом, как информирует Opta, «Лилль» стал лишь третьей командой в истории, сумевшей одолеть «Реал» и «Атлетико» в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Прежде это удавалось только «Челси» (2020/21) и «Манчестер Сити» (2021/22) – первые стали триумфаторами турнира, а вторые добрались до полуфинала.