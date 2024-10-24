Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Пятка Холанна в полёте, большие дела Рафиньи, рекорды Слота: Как прошла Лига чемпионов в среду

24 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

Третий тур общего этапа Лиги чемпионов завершился девятью матчами в среду. В центральной игре дня «Барселона» принимала «Баварию». Кратко о том, что было в этой встрече и в остальных, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Защитники в «Ман Сити» забивают как в ЦСКА

«Манчестер Сити» провёл разные таймы с пражской «Спартой». Что значит здесь «разные»? До перерыва команда Гвардиолы забила только один гол, а после перерыва – четыре. Блеснул дублем Холанн, забивший в том числе в прыжке пяткой. Фоден по голам в Лиге чемпионов опередил Бекхэма, защитник Стоунс забил второй раз подряд во всех турнирах, а Луис Матеус напоследок реализовал пенальти, который сам же и заработал. А «Манчестер Сити» в целом побил беспроигрышный лигочемпионский рекорд «Манчестер Юнайтед».

Левандовски напомнил о себе «Баварии»

«Барселона» была чуть поскромней по счёту, но и соперник ей достался в третьем туре совсем иного толка. «Бавария» погостила в столице Каталонии и увезла оттуда крупный проигрыш. 4:1. Рафинья Диас начал уничтожение репутации мюнхенского суперклуба уже на первой минуте. Всего он сделал хет-трик. Кто забил ещё один гол за «сине-гранатовых»? Конечно же, Левандовски (в ворота своего предыдущего клуба). Кто забил за «Баварию»? Конечно же, Кейн. Но это слабое утешение для команды Компани, проигравшей в Лиге чемпионов второй раз подряд.

«Интеру» надо посложнее, «Ливерпуль» идёт без потерь очков

Арне Слот установил кое-какие рекорды с «Ливерпулем». «Красные» одолели в гостях «красных быков» из «РБ Лейпцига» – гол Дарвина Нуньеса остался единственным и потому решающим. Результативный пас у Салаха. Миланский «Интер» также выиграл в гостях с минимальным счётом – пострадал «Янг Бойз». Чтобы было не так просто, Арнаутович в начале второго тайма не реализовал пенальти. Маркус Тюрам принёс победу «нерадзурри» аж на 90+3-й минуте.

«Атлетико» перенял эстафету у «Реала»

«Бенфика», такое ощущение, пошла в Лиге чемпионов по прошлогоднему пути. Выиграла первый матч дома, а дальше потерпела два поражения. Сейчас «орлы» не совладали с «Фейеноордом» – одного гола Актюркоглу оказалось мало против гола Уэды и дубля Миламбо. Также со счётом 1:3 проиграл в родных стенах «Атлетико». Его оставил не у дел «Лилль», которому прямо понравилось побеждать мадридские клубы, – до того ему попадал «Реал». Хулиан Альварес быстро открыл счёт на «Цивитас Метрополитано», однако гол Жегрова и дубль Джонатана Дэвида (один из мячей – с пенальти) испортили вечер Симеоне и компании.

Кто только проигрывал в трёх турах

«Астон Виллу» по очкам догнал только «Ливерпуль». «Байер» вот потерял очки в гостях с «Брестом». Лис-Мелу своим мячом нейтрализовал гол Вирца – 1:1. «Аталанта» ничего не забила «Селтику» (и он ей ничего не забил), зато Дзаппакоста вошёл в анналы Лиги чемпионов. А «Ред Булл Зальцбург», проигравший 0:2 загребскому «Динамо», вошёл в пул команд, потерпевших три поражения в трёх турах. Кто ещё находится среди явных неудачников старта лигочемпионской компании? «РБ Лейпциг», «Янг Бойз», «Штурм» Грац, «Црвена Звезда» и «Слован» из Братиславы. То есть всего у шести команд по ноль баллов.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Ливерпуль Бавария Атлетико Мадрид Барселона Аталанта Фейеноорд Лилль Брест Манчестер Сити Спарта Прага Янг Бойз Селтик Динамо Загреб Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг Эрлинг Холанн Рафинья Диас Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
09:00
Пятка Холанна в полёте, большие дела Рафиньи, рекорды Слота: Как прошла Лига чемпионов в среду
05:05
Рафинья забивает или ассистирует в среднем каждые 63 минуты в текущем сезоне 1
04:29
Флик оценил работу Компани в «Баварии»
04:11
Левандовски рассказал, какой счёт прогнозировал перед матчем с «Баварией»
03:43
У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии»
03:00
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» 2
02:40
Тренер «Баварии» Компани сделал комплимент «Барселоне»
02:22
​«Барселона» во второй раз в своей истории забила четыре мяча «Баварии» в Лиге чемпионов
02:14
Два лидера «Баварии» получили худшие оценки в матче с «Барселоной»
02:06
Винисиус, Рафинья и ещё два игрока поспорят за звание лучшего в Лиге чемпионов по итогам тура
01:57
Рафинья ответил, считает ли матч с «Баварией» своим лучшим за «Барселону»
01:44
«Бавария» установила личный антирекорд в Лиге чемпионов
01:29
Кейн назвал ошибку «Баварии» в матче с «Барселоной»
01:22
Директор «Баварии» разозлился на журналиста после 1:4 от «Барселоны»
01:11
Флик – о Рафинье: «Никогда не видел такого игрока»
01:04
Флик оценил разгромную победу «Барселоны» над «Баварией»
00:58
​Рафинья сделал хет-трик в своём 100-м матче за «Барселону»
00:52
«Барселона» одолела «Баварию» впервые с 2015 года – тогда каталонцы выиграли Лигу чемпионов
00:41
Компани прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Барселоны»
00:31
Киммих – о поражении от «Барселоны»: «Проиграли заслуженно, но счёт несправедлив»
00:19
Рафинья прокомментировал свой хет-трик в ворота «Баварии»
23 Октября
23:55
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду 27
23:35
Рафинья – лишь четвёртый игрок с хет-триком в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов
23:11
Рафинья повторил достижение Неймара в матче с «Баварией»
22:55
Рафинья отметился 8 голами и 8 ассистами в 13 матчах сезона
22:21
«Барселона» играет своим самым молодым составом за 13 лет в Лиге чемпионов
21:30
«Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 14
20:57
«Барселона» и «Бавария» назвали составы на битву в Лиге чемпионов
19:26
Кроос дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» - «Барселона» 2
16:25
Пальинья впервые выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч Лиги чемпионов
16:22
Киммих дал ответ по трансферу в «Барселону» 1
14:59
Представителя «Баварии» обокрали перед матчем с «Барселоной»
13:44
Ставка и прогноз на матч Барселона — Бавария Лиги чемпионов — 23 октября 2024
09:00
«Барселона» – «Бавария»: Вероятные стартовые составы на топ-матч Лиги чемпионов 1
04:07
Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории»
02:27
Барселона - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Октября
23:48
Компани ответил, как «Бавария» будет останавливать Ямаля
21:35
Ставка и прогноз на матч Барселона — Бавария Лиги чемпионов — 23 октября 2024
21 Октября
21:51
Прогноз на точный счёт матча Барселона – Бавария Лиги чемпионов – 23 октября 2024
20:01
«Ты нам должен»: Лапорта обратился к Флику, вспомнив о поражении 2:8 от «Баварии»
16:47
Мусиала настроен сыграть против «Барселоны»
01:15
Флик ответил на вопрос о противостоянии Левандовски с Кейном
19 Октября
22:56
Компани поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» Флика
18 Октября
23:28
Важный игрок «Баварии» залечит травму к матчу с «Барселоной»
17 Октября
02:39
Левандовски с особым настроем готовится к матчу с «Баварией»
01:36
Румменигге: «Прежний формат Лиги чемпионов был скучным»
00:19
В «Баварии» оценили работу Флика в «Барселоне»
11 Октября
03:32
Щесны оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Зорин покинет «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
09:10 · Лига чемпионов
Тюрам подвёл итоги матча «Интера» против «Янг Бойз»
09:03 · Лига чемпионов
Облак прокомментировал поражение «Атлетико» в Лиге чемпионов
08:58 · Лига чемпионов
Нападающий «Атлетико» Альварес: «Если не забиваешь голы, тебя наказывают»
08:47 · Лига чемпионов
Фоден рассказал о беседе игроков «Манчестер Сити» в перерыве матча со «Спартой»
08:17 · Лига чемпионов
Игрок «Барселоны» отметил вклад Флика в разгромную победу над «Баварией»
08:09 · Лига чемпионов
Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны»
08:02 · Лига чемпионов
Ямаль прокомментировал разгром «Баварии» со счётом 4:1
07:55 · Лига чемпионов
Форвард «Барселоны» Левандовски высказался после разгрома «Баварии» 4:1
07:48 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» установил рекорд после победы в Лиге чемпионов
07:42 · Лига чемпионов
Ван Дейк высказался о третьей подряд победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
07:23 · Лига чемпионов
Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны»
05:05 · Испания. Ла Лига
Рафинья забивает или ассистирует в среднем каждые 63 минуты в текущем сезоне 1
04:42 · Лига чемпионов
Вирц стал шестым игроком с 15+ голами в еврокубках до 22 лет – в списке только легенды и суперзвёзды
04:29 · Германия. Бундеслига
Флик оценил работу Компани в «Баварии»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн не смог побить рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов
04:11 · Лига чемпионов
Левандовски рассказал, какой счёт прогнозировал перед матчем с «Баварией»
04:03 · Лига чемпионов
Симеоне – о поражении от «Лилля»: «Пенальти не было»
03:43 · Лига чемпионов
У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии»
03:00 · Лига чемпионов
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» 2
02:52 · Лига чемпионов
Барелла – о победе «Интера»: «Именно так выигрываются титулы»
02:40 · Лига чемпионов
Тренер «Баварии» Компани сделал комплимент «Барселоне»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чем его впечатляет Савио 1
02:22 · Лига чемпионов
​«Барселона» во второй раз в своей истории забила четыре мяча «Баварии» в Лиге чемпионов
02:14 · Лига чемпионов
Два лидера «Баварии» получили худшие оценки в матче с «Барселоной»
02:13 · Лига чемпионов
«Фейеноорд» снова забил три - такого не было 50 лет
Все новости