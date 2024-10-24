Пятка Холанна в полёте, большие дела Рафиньи, рекорды Слота: Как прошла Лига чемпионов в среду

Третий тур общего этапа Лиги чемпионов завершился девятью матчами в среду. В центральной игре дня «Барселона» принимала «Баварию». Кратко о том, что было в этой встрече и в остальных, – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Защитники в «Ман Сити» забивают как в ЦСКА

«Манчестер Сити» провёл разные таймы с пражской «Спартой». Что значит здесь «разные»? До перерыва команда Гвардиолы забила только один гол, а после перерыва – четыре. Блеснул дублем Холанн, забивший в том числе в прыжке пяткой. Фоден по голам в Лиге чемпионов опередил Бекхэма, защитник Стоунс забил второй раз подряд во всех турнирах, а Луис Матеус напоследок реализовал пенальти, который сам же и заработал. А «Манчестер Сити» в целом побил беспроигрышный лигочемпионский рекорд «Манчестер Юнайтед».

Левандовски напомнил о себе «Баварии»

«Барселона» была чуть поскромней по счёту, но и соперник ей достался в третьем туре совсем иного толка. «Бавария» погостила в столице Каталонии и увезла оттуда крупный проигрыш. 4:1. Рафинья Диас начал уничтожение репутации мюнхенского суперклуба уже на первой минуте. Всего он сделал хет-трик. Кто забил ещё один гол за «сине-гранатовых»? Конечно же, Левандовски (в ворота своего предыдущего клуба). Кто забил за «Баварию»? Конечно же, Кейн. Но это слабое утешение для команды Компани, проигравшей в Лиге чемпионов второй раз подряд.

«Интеру» надо посложнее, «Ливерпуль» идёт без потерь очков

Арне Слот установил кое-какие рекорды с «Ливерпулем». «Красные» одолели в гостях «красных быков» из «РБ Лейпцига» – гол Дарвина Нуньеса остался единственным и потому решающим. Результативный пас у Салаха. Миланский «Интер» также выиграл в гостях с минимальным счётом – пострадал «Янг Бойз». Чтобы было не так просто, Арнаутович в начале второго тайма не реализовал пенальти. Маркус Тюрам принёс победу «нерадзурри» аж на 90+3-й минуте.

«Атлетико» перенял эстафету у «Реала»

«Бенфика», такое ощущение, пошла в Лиге чемпионов по прошлогоднему пути. Выиграла первый матч дома, а дальше потерпела два поражения. Сейчас «орлы» не совладали с «Фейеноордом» – одного гола Актюркоглу оказалось мало против гола Уэды и дубля Миламбо. Также со счётом 1:3 проиграл в родных стенах «Атлетико». Его оставил не у дел «Лилль», которому прямо понравилось побеждать мадридские клубы, – до того ему попадал «Реал». Хулиан Альварес быстро открыл счёт на «Цивитас Метрополитано», однако гол Жегрова и дубль Джонатана Дэвида (один из мячей – с пенальти) испортили вечер Симеоне и компании.

Кто только проигрывал в трёх турах

«Астон Виллу» по очкам догнал только «Ливерпуль». «Байер» вот потерял очки в гостях с «Брестом». Лис-Мелу своим мячом нейтрализовал гол Вирца – 1:1. «Аталанта» ничего не забила «Селтику» (и он ей ничего не забил), зато Дзаппакоста вошёл в анналы Лиги чемпионов. А «Ред Булл Зальцбург», проигравший 0:2 загребскому «Динамо», вошёл в пул команд, потерпевших три поражения в трёх турах. Кто ещё находится среди явных неудачников старта лигочемпионской компании? «РБ Лейпциг», «Янг Бойз», «Штурм» Грац, «Црвена Звезда» и «Слован» из Братиславы. То есть всего у шести команд по ноль баллов.

Кирилл Иванцов