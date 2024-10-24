​Де Врей: «Плохо в первом тайме, лучше во втором»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» съездил в Берн и добыл там победу над швейцарским «Янг Бойз». Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал победу, он считает, что его команде удалось прибавить во второй половине встречи:

- Верили до конца, что победа будет. Во втором тайме сыграли лучше, чем в первом, это факт. Может, дело в поле, оно было не лучшего качества. Это очень важная победа, - цитирует слова нидерландского игрока fcinter1908.it.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы миланский клуб примет лондонский «Арсенал».