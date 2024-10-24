Кейн назвал ошибку «Баварии» в матче с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, чего не хватило команде в матче с «Барселоной» (1:4).

Мюнхенцы не смогли сдержать Рафинью Диаса, оформившего хет-трик, также без гола не остался и Роберт Левандовски. Кейн стал автором единственного забитого мяча гостей.

«Три пропущенных гола в первом тайме – не лучшее начало. До перерыва был период, когда мы смотрелись опасно, но «Барселоны» была хороша, а нам не удалось реализовать свои шансы. Затем нас наказали в переходных стадиях.

Нужно извлечь из этого урок. Думаю, мы слишком торопились с последним пасом. Если бы мы разыгрывали мяч более терпеливо, а не спешили, у нас было бы больше моментов. Но не стоит паниковать – необходимо сделать выводы и стать совершеннее», – передаёт Bayern & Germany заявления Кейна.