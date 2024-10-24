​Гвардиола: «Не думал, что соперник так просядет»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл в домашнем матчем пражскую «Спарту», забив той пять безответных мячей. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола удивлён - он ожидал, что соперник будет играть чуть смелее:

- Мы сыграли хорошо, а что касается соперника, то я не думал, что он так просядет. Я видел другие их матчи, в которых они играли в куда более смелом стиле. Но после того, как мы забили второй гол, всё стало ясно, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы английский клуб сыграет в Лиссабоне со «Спортингом».