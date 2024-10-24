Директор «Баварии» разозлился на журналиста после 1:4 от «Барселоны»

Макс Эберль, занимающий должность в спортивном руководстве «Баварии», дал резкий ответ представителям СМИ после поражения от «Барселоны» (1:4).

Команда Венсана Компани крупно уступила каталонцам в выездном матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Мюнхенцев раскритиковали за игру в обороне, однако Эберль выступил против подобных заявлений.

«Получите тренерскую лицензию – у вас получится лучше, – отвечает функционер журналисту. – Легко винить во всём оборону, когда мы пропускам голы. Именно этого вы и хотите – внести разлад. Мы этого не допустим», – приводит Патрик Штрассер слова Эберля.