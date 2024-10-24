​Симоне Индзаги: «Доволен пятой победой кряду»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» выиграл в гостевом матче у швейцарского «Янг Бойз», забив тому один мяч. Наставник команды Симоне Индзаги доволен победой, он прокомментировал события прошедшего в Берне матча.

- Я доволен, мы одержали пятую победу кряду. Ключом к успеху стали замены, после того, как я сделал пять замен, пришёл и результат. Будем продолжать в том же духе, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы миланский клуб примет лондонский «Арсенал».