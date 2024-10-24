Флик – о Рафинье: «Никогда не видел такого игрока»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился восторгом от игры Рафиньи Диаса после матча с «Баварией» (4:1).

Бразильский футболист стал автором хет-трика – он отличился на 1-й, 45-й и 56-й минутах встречи с мюнхенским грандом.

«В моих командах никогда не было такого игрока, как Рафинья. Он действует с максимальной самоотдачей, вкладывает в игру сердце. Он очень хорош с мячом и без него, всегда начинает прессинг, реализует моменты. И он всегда улыбается», – передаёт Managing Barca послематчевые высказывания Флика о герое вечера.

В активе Рафиньи девять забитых мячей и восемь ассистов в 13 поединках текущей кампании.