Флик оценил разгромную победу «Барселоны» над «Баварией»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями после матча с «Баварией» (4:1).

«Сине-гранатовые» добились успеха благодаря хет-трику Рафиньи Диаса и одному забитому мячу Роберта Левандовски. За «Баварию» отличился Гарри Кейн. Все голы в домашнем для каталонцев поединке Лиги чемпионов были забиты уже к 56-й минуте.

«Невероятно. «Бавария» – очень сильный соперник, и после таких побед явно есть повод для радости. Это придаст нам уверенности перед субботним «эль класико».

Великолепный матч. После первых 10-15 минут было непросто, но мы пришли в себя. У нас очень молодая команда с большим потенциалом.

Я очень доволен. Все видят, насколько мастеровиты наши игроки. Вы могли убедиться в этом во втором тайме, когда мы уверенно удерживали мяч», – цитирует Barca Universal Флика.