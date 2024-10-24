​Рафинья сделал хет-трик в своём 100-м матче за «Барселону»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов прекрасно выступила «Барселона», которая крупно обыграла «Баварию» - 4:1. Три мяча в этой игре забил бразильский нападающий Рафинья, и это был отменный способ отметить юбилей - свой сотый матч за «Барселону» с учётом всех турниров, в которых он успел сыграть за легендарный клуб.

Напомним, что в «Барсу» бразилец перебрался в 2022 году после того, как поиграл в Англии за «Лидс». В общей сложности в ста матчах он забил 29 голов и сделал 33 голевые передачи. В своём следующем матче «Барселона» сыграет в Белграде с «Црвеной Звездой», это случится шестого ноября.