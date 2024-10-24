«Барселона» одолела «Баварию» впервые с 2015 года – тогда каталонцы выиграли Лигу чемпионов

«Барселоне» впервые за долгие годы удалось обыграть «Баварию».

Команда Ханса-Дитера Флика забила четырежды, на что гости из Мюнхена ответили лишь одним голом Гарри Кейна. В составе «сине-гранатовых» трижды отличился Рафинья, ещё один мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски.

Для «Барселоны» это первая победа над «Баварией» с мая 2015 года: тогда каталонцы победили 3:0 в домашней полуфинальной встрече, а в финале одолели «Ювентус» и подняли над головой свой последний на данный момент титул Лиги чемпионов. С тех пор команды встречались пять раз, и во всех случаях верх брали баварцы, причём общий счёт матчей выглядит ужасающе – 19:2.