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«Барселона» одолела «Баварию» впервые с 2015 года – тогда каталонцы выиграли Лигу чемпионов

24 Октября 2024 • 00:52 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария

«Барселоне» впервые за долгие годы удалось обыграть «Баварию».

Команда Ханса-Дитера Флика забила четырежды, на что гости из Мюнхена ответили лишь одним голом Гарри Кейна. В составе «сине-гранатовых» трижды отличился Рафинья, ещё один мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски.

Для «Барселоны» это первая победа над «Баварией» с мая 2015 года: тогда каталонцы победили 3:0 в домашней полуфинальной встрече, а в финале одолели «Ювентус» и подняли над головой свой последний на данный момент титул Лиги чемпионов. С тех пор команды встречались пять раз, и во всех случаях верх брали баварцы, причём общий счёт матчей выглядит ужасающе – 19:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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