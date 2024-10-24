​Гасперини: «Сделали всё, только не забили»

«Аталанта» не сумела вскрыть оборону шотландского «Селтика» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, матч закончился вничью 0:0. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини расстроен итогами матча, в котором его команда владела преимуществом. Он считает случайностью то, что «Аталанта» так и не забила.

- Придётся смириться с таким результатом, мы сделали всё, чтобы забить, но не получилось. Играем каждые три дня, это непросто. Много игроков, которые выступали за свои национальные команды, и в этих условиях надо быть удовлетворёнными даже ничьей, - цитирует слова Гасперини calcioatalanta.it.