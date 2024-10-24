Компани прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Барселоны»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани побеседовал с журналистами после неудачного матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:4).

Каталонцы взяли верх в родных стенах благодаря хет-трику Рафиньи и точному удару Роберта Левандовски. В составе гостей отличился Гарри Кейн.

«Мы проиграли, и это безоговорочное поражение. Сейчас не время для глубокого анализа. Мы сядем вместе, проанализируем произошедшее, а затем будем смотреть в будущее. Учитывая ход игры в первом тайме – и особенно в первые 30 минут, – если взять за скобки быстрый гол «Барселоны», я считал, что мы можем победить. После второго и третьего гола соперников всё изменилось. Мы извлечём уроки и станем сильнее. Это поражение не определяет сезон», – приводит Bayern & Germany слова из интервью Компани.