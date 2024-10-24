Роджерс: «Остановили самую атакующую команду Серии А»

«Аталанта» не сумела вскрыть оборону шотландского «Селтика» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, матч закончился вничью 0:0. Наставник «Селтика» Брендан Роджерс не скрывал своего удовлетворения итогами матча - по его словам, он рассчитывал именно на этот результат:

- Мы хорошо выучили вчерашний урок «Боруссии», которая пропустила пять мячей. Я сказал команде, что мы ни в коем случае не должны повторить их судьбу. И мы сдержали самую атакующую команду итальянского футбола. Сохранили ворота в неприкосновенности и теперь у нас столько же очков, как и после трёх туров в прошлом сезоне, - цитирует слова Роджерса calcioatalanta.it.