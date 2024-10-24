Киммих – о поражении от «Барселоны»: «Проиграли заслуженно, но счёт несправедлив»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил выступление команды в проигранном матче с «Барселоной» (1:4).

Мюнхенцы пропустили уже на 1-й минуте – отличился Рафинья. Вскоре Гарри Кейн сравнял счёт, однако в оставшееся время забивали только хозяева поля: Рафинья отметился хет-триком, ещё один точный удар нанёс экс-форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

«Тяжёлое поражение. Мы плохо начали матч, но затем сравняли счёт и контролировали игру вплоть до второго пропущенного. По моему мнению, в эпизоде со вторым голом «Барселоны» был фол на Киме. Соперники забили ещё однажды перед перерывом, что сильно нам навредило – мы утратили контроль и терпение.

Мы допускали ошибки, позволяли «Барселоне» выходить из-под прессинга, из-за чего и пропускали. Я считаю, что счёт 4:1 несправедлив, учитывая ход игры, но мы заслужили поражение», – цитирует Bayern & Germany Киммиха.