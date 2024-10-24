Рафинья прокомментировал свой хет-трик в ворота «Баварии»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился впечатлениями после грандиозного матча с «Баварией» (4:1).

Хет-трик бразильца принёс «сине-гранатовым» крупную победу над грозным соперником в Лиге чемпионов. 27-летний футболист поразил ворота мюнхенцев на 1-й, 45-й и 56-й минутах, автором ещё одного мяча стал Роберт Левандовски. Голом престижа в составе «Баварии» отметился Гарри Кейн.

«Такой матч достоин финала Лиги чемпионов. Выиграть так на глазах у наших болельщиков – лучшее, что можно представить. У меня нет слов, чтобы описать, что мы сейчас ощущаем. Думаю, наша игра говорит сама за себя», – цитирует Barca Universal Рафинью.