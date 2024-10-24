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Лига чемпионов

«Атлетико» проиграл, трижды пропустив за полчаса в матче с «Лиллем»

24 Октября 2024 • 00:01 Комментировать (2)
Атлетико М
1:3
Лилль
окончен

Набравшие по три очка на старте Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лилль» играли в Мадриде.

Грубейший ляп на восьмой минуте допустил Усман Туре, который слишком слабо отдал пас в направлении своего вратаря, чем воспользовался Хулиан Альварес, который опередил голкипера и отправил мяч в ворота - 1:0. Прошёл вертикальный пас на Александра Сорлота, который выскочил практически один на один, но попытка перебросить вратаря закончилась неудачей. В быстрой атаке «матрасников» Антуан Гризманн здорово с левого фланга прострелил на Сорлота, который в касание без помех умудрился с линии вратарской площади пустить мяч над перекладиной. После подачи углового по воротам гостей в борьбе пробил головой Хосе Хименес, но кипер в эффектном броске сумел спасти свои ворота. На 61-й минуте слева направо разогнали контратаку «доги», Тома Мёнье выполнил пас к углу штрафной площади на Эдона Жегрова, а тот с левой ноги на исполнение шикарно пробил в дальнюю «девятку» - 1:1. С левого фланга классная диагональная подача прошла от Альвареса на Гризманна, но Антуан с близкого расстояния с лёта правой ногой пробил мимо цели. Коке сфолил у своих ворот после навеса - пенальти. С короткого разбега Джонатан Дэвид пробил по центру ворот, тогда как голкипер завалился в правую от себя сторону - 1:2. Сэмюел Лино с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадь гостей и пробил точно в дальний нижний угол ворот, но кипер кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. В концовке с левого фланга Осам Сахрауи ворвался в чужую штрафную площадку, прострелил вдоль ворот, голкипер парировал мяч на Габриэля Гудмундссона, который с лёта выполнил пас на Дэвида, и тот из сложного положения коряво переправил игровой снаряд в ворота - 1:3.

«Лилль» победил и набрал шесть очков, у соперника - три.

Протокол игры  
Атлетико М1:3Лилль
(1:0) Альварес Хулиан8'  
  61'Жегрова Эдон (1:1)
  74'Дэвид Джонатан (1:2)
  89'Дэвид Джонатан (1:3)
Облак ЯнМолина Науэль 77' (Симеоне Джулиано ( 77') Витсель Аксель  88'Хименес Хосе  78'Галан Хави  17' 77' (Лино Сэмуел ( 77') Де Пауль РодригоКоке ХорхеГаллахер Конор 77' (Мандава Рейнилду ( 77') Гризманн АнтуанСорлот Александр 65' (Корреа Анхель ( 65') Альварес Хулиан
Запасные: Костис ИлиасХисмера АйторЛемар ТомаМуссо ХуанГомис АнтониоРикельме Родриго
Шевалье ЛюкаТуре Усман  44' 46' (Диаките Бафоде ( 46') Манди АиссаРибейро АлешандроМёнье Тома  78'Андре БенжаминМукау Нгалайель 87' (Гомес Анхель ( 87') Гудмундссон ГабриэльКабелла Реми 16' (Жегрова Эдон ( 16') Байо Мохамед 65' (Дэвид Джонатан ( 65') Фернандес-Пардо Матиас 88' (Сахрауи Осам ( 88')
Запасные: Кайяр Марк-ОрельКостарелли МорганМанноне Вито
23 октября. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
24 Октября 2024 в 00:40
Браво, доги! Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер мира... чу ш п ан. Пора бы и сменить матрасам пластинку, иначе будет полный абзац в еврокубках (что вообще-то неплохо)).
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