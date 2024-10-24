«Атлетико» проиграл, трижды пропустив за полчаса в матче с «Лиллем»

Набравшие по три очка на старте Лиги чемпионов «Атлетико» и «Лилль» играли в Мадриде.

Грубейший ляп на восьмой минуте допустил Усман Туре, который слишком слабо отдал пас в направлении своего вратаря, чем воспользовался Хулиан Альварес, который опередил голкипера и отправил мяч в ворота - 1:0. Прошёл вертикальный пас на Александра Сорлота, который выскочил практически один на один, но попытка перебросить вратаря закончилась неудачей. В быстрой атаке «матрасников» Антуан Гризманн здорово с левого фланга прострелил на Сорлота, который в касание без помех умудрился с линии вратарской площади пустить мяч над перекладиной. После подачи углового по воротам гостей в борьбе пробил головой Хосе Хименес, но кипер в эффектном броске сумел спасти свои ворота. На 61-й минуте слева направо разогнали контратаку «доги», Тома Мёнье выполнил пас к углу штрафной площади на Эдона Жегрова, а тот с левой ноги на исполнение шикарно пробил в дальнюю «девятку» - 1:1. С левого фланга классная диагональная подача прошла от Альвареса на Гризманна, но Антуан с близкого расстояния с лёта правой ногой пробил мимо цели. Коке сфолил у своих ворот после навеса - пенальти. С короткого разбега Джонатан Дэвид пробил по центру ворот, тогда как голкипер завалился в правую от себя сторону - 1:2. Сэмюел Лино с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадь гостей и пробил точно в дальний нижний угол ворот, но кипер кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. В концовке с левого фланга Осам Сахрауи ворвался в чужую штрафную площадку, прострелил вдоль ворот, голкипер парировал мяч на Габриэля Гудмундссона, который с лёта выполнил пас на Дэвида, и тот из сложного положения коряво переправил игровой снаряд в ворота - 1:3.

«Лилль» победил и набрал шесть очков, у соперника - три.