«Фейеноорд» тремя голами прервал победную серию «Бенфики»

В третьем туре Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Фейеноорд» и ничего не смогла поделать с атакой соперника.

Уже на 12-й минуте быстрый выпад по левому флангу провели гости, прошла передача на ход Игору Пайшао, который убежал от опекуна, добрался почти до лицевой линии и прострелил чуть назад в центр штрафной, куда набежал Аясэ Уэда и просто расстрелял ворота соперника - 0:1. Вскоре вратарь «Бенфики» дважды парировал удары в упор, и Уэда все же добил. Вот только гол отменен из-за фола. Антони Миламбо подхватил мяч на линии штрафной площади, чуть правее центра, обыграл двух защитников и вколотил мяч в сетку ворот - 0:2. Массированную атаку по правому флангу провели хозяева поля, мяч дошёл до Вангелиса Павлидиса, удар, и гол, но сразу два игрока «Бенфики» были в офсайде.

Во втором тайме два в два убежали гости, с линии штрафной площади нанёс удар по воротам Миламбо, но защитник вовремя подставился и выстрел заблокировал. Разыграли стандарт с правого фланга гости, пошёл заброс почти на линию вратарской, сразу два центральных защитника «Фейеноорда» оказались ближе к воротам, а Гернот Траунер с нескольких метров занёс мяч в ворота, но снова вне игры. Ян-Никлас Бесте вышел на замену и сразу промчался по левому краю, с угла штрафной пробил по воротам, метя в дальний нижний угол ворот, голкипер отбил, а потом Мухаммед Актюркоглу расстрелял ворота соперника - 1:2. На 90-й минуте Миламбо снял все вопросы о победителе в этом матче - разыграли стандарт гости на правом фланге, прошёл прострел на линию штрафной площади, откуда первым же касанием Миламбо нанёс удар низом в правый нижний угол ворот - 1:3.

У соперников по шесть очков.