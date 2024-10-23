«Ливерпуль» в событийном матче одолел «РБ Лейпциг»

В третьем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» пытался продлить победную серию, играя в гостях у «РБ Лейпцига».

В середине первого тайма вратарь мерсисайдцев неудачно выбежал за пределы штрафной и сбросил мяч на левый край, откуда Беньямин Шешко пробил практически по пустым воротам, но снаряд пролетел рядом с правой штангой. Антонио Нуса из глубины покатил мяч к радиусу штрафной на Лои Опенда, а тот технично развернулся и пробил в левый верхний угол, вот только в очевидное положение вне игры забрался форвард - нет гола. Мгновенный ответ соперника - Костас Цимикас с левого края навесил в центр штрафной на Мохамеда Салаха, а тот головой пробил в левый угол, мяч оказался бы в воротах, но его наверняка в цель решил подправить Дарвин Нуньес - 0:1. Коди Гакпо слева ворвался в штрафную хозяев и навесил в центр на Нуньеса, а тот головой от линии вратарской пробил под перекладину, но вратарь в шикарном стиле свою команду выручил. Угловой на правом фланге заработали гости, Цимикас навесил в центр вратарской на Виргила ван Дейка, а тот головой пробил под перекладину, но голкипер сумел парировать этот выстрел.

Во втором тайме потеряли хозяева мяч на своей половине поля, после чего Нуньес справа ворвался в штрафную и прострелил в центр на Гакпо, который с близкого расстояния не переиграл голкипера. Доминик Собослаи пяткой красиво сбросил мяч на Алексиса Макаллистера, который с 22 метров плотно пробил в правый верхний угол, однако футболист «Ливерпуля» угодил в перекладину. Хави Симонс по центру прорвался вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Шешко, который низом пробил в дальний угол, но вратарь ногой парировал этот выстрел. Бенджамин Хенрихс справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, кипер справился и парировал на Опенда, а тот из положения вне игры добавил снаряд в цель - не засчитан гол.

«Ливерпуль» в итоге победил и набрал девять очков, у соперника - ноль.