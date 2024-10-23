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Лига чемпионов

«Ливерпуль» в событийном матче одолел «РБ Лейпциг»

23 Октября 2024 • 23:56 Комментировать
РБ Лейпциг
0:1
Ливерпуль
окончен

В третьем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» пытался продлить победную серию, играя в гостях у «РБ Лейпцига».

В середине первого тайма вратарь мерсисайдцев неудачно выбежал за пределы штрафной и сбросил мяч на левый край, откуда Беньямин Шешко пробил практически по пустым воротам, но снаряд пролетел рядом с правой штангой. Антонио Нуса из глубины покатил мяч к радиусу штрафной на Лои Опенда, а тот технично развернулся и пробил в левый верхний угол, вот только в очевидное положение вне игры забрался форвард - нет гола. Мгновенный ответ соперника - Костас Цимикас с левого края навесил в центр штрафной на Мохамеда Салаха, а тот головой пробил в левый угол, мяч оказался бы в воротах, но его наверняка в цель решил подправить Дарвин Нуньес - 0:1. Коди Гакпо слева ворвался в штрафную хозяев и навесил в центр на Нуньеса, а тот головой от линии вратарской пробил под перекладину, но вратарь в шикарном стиле свою команду выручил. Угловой на правом фланге заработали гости, Цимикас навесил в центр вратарской на Виргила ван Дейка, а тот головой пробил под перекладину, но голкипер сумел парировать этот выстрел.

Во втором тайме потеряли хозяева мяч на своей половине поля, после чего Нуньес справа ворвался в штрафную и прострелил в центр на Гакпо, который с близкого расстояния не переиграл голкипера. Доминик Собослаи пяткой красиво сбросил мяч на Алексиса Макаллистера, который с 22 метров плотно пробил в правый верхний угол, однако футболист «Ливерпуля» угодил в перекладину. Хави Симонс по центру прорвался вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Шешко, который низом пробил в дальний угол, но вратарь ногой парировал этот выстрел. Бенджамин Хенрихс справа ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, кипер справился и парировал на Опенда, а тот из положения вне игры добавил снаряд в цель - не засчитан гол.

«Ливерпуль» в итоге победил и набрал девять очков, у соперника - ноль.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:1Ливерпуль
  27'Нуньес Дарвин (0:1)
Гулачи ПетерГертрейда Лютсхарел  23' 74' (Баумгартнер Кристоф ( 74') Орбан ВиллиЛюкеба Кастелло  8'Хенрихс БенджаминНуса АнтониоВермирен Артур 74' (Битшиабу Эль-Шадай ( 74') Айдара Амаду 86' (Элмас Эльиф ( 86') Симонс Хави 78' (Юссуф Поульсен ( 78') Шешко Беньямин 74' (Кампль Кевин ( 74') Опенда Лои
Запасные: Вандервоордт МаартенКлостерманн ЛукасАндре СилваГебель Вигго
Келлехер КаомхинАлександер-Арнольд Трент 75' (Гомес Джо ( 75') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас Костас 75' (Робертсон Эндрю ( 75') Гравенберх РайанМакаллистер Алексис  12'Салах Мохамед 63' (Диас Луис ( 63') Собослаи ДоминикГакпо КодиНуньес Дарвин 74' (Джонс Кёртис ( 74')
Запасные: Ниони ТрейЭндо ВатаруЯрош ВитезславДэвис ХарвиМортон ТайлерКуанса Джарелл
23 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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