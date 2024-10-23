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Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду

23 Октября 2024 • 23:55 Комментировать (21)
Барселона
4:1
Бавария
окончен

«Барселона» и «Бавария» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 23 октября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона4:1Бавария
(1:0) Рафинья Диас1'  
  18'Кейн Гарри (1:1)
(2:1) Левандовски Роберт36'  
(3:1) Рафинья Диас45'  
(4:1) Рафинья Диас56'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесБальде АлехандроПедри 85' (Гави ( 85') Касадо МаркЯмаль Ламин 85' (Фати Ансу ( 85') Лопес Фермин 61' (Де Йонг Френки ( 61') Рафинья Диас 76' (Ольмо Дани ( 76') Левандовски Роберт 85' (Виктор Пау ( 85')
Запасные: Щесны ВойцехКочен ДиегоФорт ЭкторМартин ЖерарДомингес СерхиТорре Пабло
Нойер МануэльГеррейру Рафаэл 86' (Лаймер Конрад ( 86') Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих Йозуа  27'Пальинья Жоау 60' (Коман Кингсли ( 60') Олисе Майкл 59' (Сане Лерой ( 59') Мюллер Томас 60' (Горецка Леон ( 60'  90') Гнабри Серж 60' (Мусиала Джамал ( 60') Кейн Гарри
Запасные: Ибрагимович АрийонУльрайх СвенПерец ДаниэльАзну АдамДайер ЭрикТель Матис
23 октября. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".
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Афиша «Барселона» - «Бавария» и так смотрится отлично, но тут ещё налетели разные дополнительные факторы. Ханси Флик и Роберт Левандовски против «бывших». Как Компани выдержит первый топ-матч? Сможет ли «Барселона» поквитаться за ужасающие разгромы? Последние шесть матчей проиграны с общим счётом 4:22. Никто так не унижал «Барселону», как «Бавария» в последние годы.

Решать задачу по реваншу вышли лучшие кадры Флика: Левандовски, Рафинья, Ямаль, поддержку им обеспечивали Касадо, Фермин Лопес и Педри. И сразу начали выполнять свои функции. На первой же минуте Левандовски поставил корпус и откинул мяч на Педри, а тот покатил на Фермина Лопеса, который из центральной линии поля запустил по центру Рафинью. Бразилец убежал на скорости, вышел один на один с Нойером, уложил его и с левого угла вратарской забил в пустые – 1:0.

У «Баварии» в старте появился Томас Мюллер, «связывавший» Олисе, Гнабри и Кейна. И уже на 10-й минуте соорудили они ответ. Олисе сыграл на Мюллера, Томас навесил мягко, а Кейн вколотил мяч в сетку. Гол? Нет, на повторе арбитры усмотрели офсайд у англичанина. Но прошло всего восемь минут, как состоялось легитимное взятие ворот «Барселоны». Гнабри с левого края штрафной площади набросил на угол вратарской, Кейн снова всех опередил и пробил в противоход голкиперу – 1:1.

Результативный порыв и не думал успокаиваться. Ещё до перерыва «Барса» забила два. Фермн Лопес после заброса Ямаля устроил такой замес, что собрал на себя всех, включая Нойера, а набежавший Левандовски пробил уже по пустым воротам – 2:1. А когда Рафинья получил диагональ от Касадо, сместился в левый край и пробил, Нойер не спас – 3:1. И это всего 45 минут матча.

Второй тайм тоже не заставил скучать. На исходе часа игрового времени Рафинья оформил хет-трик: Ямаль забросил справа, бразилец технично мяч обработал, с двумя защитниками на спине пробежался к штрафной площади и пальнул точно в «шестёрку» - 4:1. Породистый гол. От этого удара «Бавария» уже не оправилась. Надолго затихла игра, обе команды осмысливали происходящее. В концовке ещё обменялись моментами и разошлись.

У немцев Киммих чуть не закрутил в створ от угла поля – Пенья сыграл надёжно, а у каталонцев Левандовски просто махнул ногой мимо мяча после обостряющего прострела Ямаля. Голов же больше не случилось. Но «Барселоне» и этого хватило для разгрома и хоть какого-то отмщения.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона

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Комментарии (21) Все комментарии
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CELTIC FROST
24 Октября 2024 в 00:49
Кстати, это, насколько я помню, третья победа в еврокубках Барселоны над Баварией - своим самым неудобным соперником. Тем она ценнее. Что любопытно, она же - третья разгромная. Конечно, общее преимущество немцев там еще очень велико. Но система сломалась - ее сломали хозяева - и произошли перемены.
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CELTIC FROST
24 Октября 2024 в 00:45
Казалось бы, ничего принципиально нового по сравнению с прошлыми годами, но - в команде сменились тренеры... Бедный Кейн, не удивлюсь, если он так и останется без трофеев, так как и в бундеслиге все туманно. Руководство мюнхенцев уподобилось спартаковскому и почему-то решило, что хороший игрок Компани - вдруг хороший тренер. Так можно и в топ-16 вдруг не попасть (что будет мегапровалом). А вот Барса, похоже, созрела для серьезных еврокубковых игр, чего при Хави никак не было.немец Флик привил ей кое-что иное, кроме тики таки и научил - пока что - добиваться результата. Посмотрим, что будет далее.
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Alex1972
24 Октября 2024 в 00:26
Дюбнули по делу.. ☝️
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Forza Scuadra Azurra
24 Октября 2024 в 00:15
Наконец-то, Барселона взяла убедительный реванш за поражения последних лет от Баварии. Причём, что интересно и символично , Барса победила сегодня под руководством Флика, чья Бавария доставляла немалые проблемы в свое время каталонцам. Сегодня я снова увидел прежнюю Барселону, которая действительно очень красиво играет и получает удовольствие от игры, дарит болельщикам очень положительные эмоции, как в былые времена. Очень важная победа в психологическом плане перед эль-Классико🇪🇸⚽
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Vova52
24 Октября 2024 в 00:08
Молодцы ....подняли настроение ...великолепная игра.
особенно мне понравилась морда Мюлера...
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Bartimeus
24 Октября 2024 в 00:23
Кстати, да) Морда у него чернее тучи была. Ответили ему за троллинг, когда он говорил, мол, ну Барсу мы полюбому обыграем.
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:26
как лимон съел )))
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Bartimeus
24 Октября 2024 в 00:04
Свершилось! Ответили за все унижения. Причем по всем статьям, за исключением первых 20 минут, когда полный сумбур был в игре каталонцев. Атака снова шикарна, Левандовски совсем по-другому смотрится при Флике. Рафинья что-то невероятное сотворил, Ямаль и раздавал и шикарно мяч держал - очень зрелая игра. Молодежь все сильнее и сильнее, Фермин уже игрок замены. Касадо раскрывается, очень надежно смотрелся и мячи выгрызал. Бальде бы еще перестать быть тупым бегунком и левый фланг оживет. Поучился бы у Кунде, тот несколько вальяжно, неуклюже, но смотрится опасно. Кубарси с Мартинесом играли просто и надежно на вынос, так и надо было. Пенья - образец надежности в этом матче.
Те, кто вышел на замену, думалось, соорудят пятый, но и так просто отлично. Именно такую Барсу болельщики ждали!
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:25
Кунде просто талантливей чем Бальде. есть что-то такое у него, чего нет у Алехандро. и техника получше. но сколько же его костерили в прошлом. очень часто хреново играл. а сейчас просто расцвёл ,как и многие другие. какая то магия, не иначе.
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San13
24 Октября 2024 в 00:02
Рафинья бомба. Остальные тоже хорошо отыграли. Лёва свой хет трик профукал. Единственный кто раздражал, так это Бальде с его потерями мяча. Ну и Мартинес пожарил немного. Всех с долгожданной победой над очень неудобным соперником.
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:22
Бальде зато очень хорошо убегал и старался дать пас в штрафную. поправят ему этот элемент - и будет не хуже Альбы.
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:02
весёлое начало, трудное продолжение и феерическая концовка первого тайма, и раскрепощённый второй тайм в игре в контратаки. Барса сегодня показала свой класс. если бы конечно везло в обороне меньше, немцы забили бы больше.
счёт отличный, игра отличная, все сыграли отлично! Рафинья умница, Ямаль - вундеркинд, команда - хороша! Флик пока что оправдывает возложенные на него надежды.
отличный мне подарочек сделали! с хорошим настроением встречаю день рождения )))
всех cules - с красивой победой! в Мадриде бы ещё такую игру!
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San13
24 Октября 2024 в 00:03
С праздничком!
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:21
спасибо! )))
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Vova52
24 Октября 2024 в 00:04
С Днём рождения и с победой !!!!!!
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:21
спасибо! и взаимно - с победой!
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Bartimeus
24 Октября 2024 в 00:09
Да, начало просто жесть, там такие дырищи были в обороне. Можно было раскатывать, но Бавария словно и не подозревала, что может так легко быть. Но как Барса пропустила, сразу зашевелилась.
И не сказать, что у Баварии были убойные моменты, во втором тайме по-моему ничего у них не было. Только подходы.
С днюхой, шикарный подарок тебе получился))
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:28
после как сравняли счёт, игра стала почти равной, Бавария снизила темп и давление, за что и поплатилась.
спасибо огромное! подарок классный )))
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Bartimeus
24 Октября 2024 в 00:43
А мне кажется давление такое же было, просто игроки Барсы стали хорошо через пас выходить из под прессинга. Педри, Ямаль, Касадо первые, кто уверенность в этом почувствовал. А 4ый гол их просто добил, стали проигрывать и в единоборствах, и прессинг не работал, и в обороне проваливались. Баварцы ожидали привычно разгром устроить, не сильно напрягаясь, но тут уже Барса на встречных курсах показала, что не сегодня)
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Forza Scuadra Azurra
24 Октября 2024 в 00:23
Отличный подарок от любимой команды 😀🇪🇸🎂Мои поздравления, Пол, надеюсь, узнал меня, дружище))
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pol-black
24 Октября 2024 в 00:28
да узнал конечно! спасибо за поздравление! ждём класико!
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