Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду

«Барселона» и «Бавария» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 23 октября на стадионе «Олимпико».

Афиша «Барселона» - «Бавария» и так смотрится отлично, но тут ещё налетели разные дополнительные факторы. Ханси Флик и Роберт Левандовски против «бывших». Как Компани выдержит первый топ-матч? Сможет ли «Барселона» поквитаться за ужасающие разгромы? Последние шесть матчей проиграны с общим счётом 4:22. Никто так не унижал «Барселону», как «Бавария» в последние годы.

Решать задачу по реваншу вышли лучшие кадры Флика: Левандовски, Рафинья, Ямаль, поддержку им обеспечивали Касадо, Фермин Лопес и Педри. И сразу начали выполнять свои функции. На первой же минуте Левандовски поставил корпус и откинул мяч на Педри, а тот покатил на Фермина Лопеса, который из центральной линии поля запустил по центру Рафинью. Бразилец убежал на скорости, вышел один на один с Нойером, уложил его и с левого угла вратарской забил в пустые – 1:0.

У «Баварии» в старте появился Томас Мюллер, «связывавший» Олисе, Гнабри и Кейна. И уже на 10-й минуте соорудили они ответ. Олисе сыграл на Мюллера, Томас навесил мягко, а Кейн вколотил мяч в сетку. Гол? Нет, на повторе арбитры усмотрели офсайд у англичанина. Но прошло всего восемь минут, как состоялось легитимное взятие ворот «Барселоны». Гнабри с левого края штрафной площади набросил на угол вратарской, Кейн снова всех опередил и пробил в противоход голкиперу – 1:1.

Результативный порыв и не думал успокаиваться. Ещё до перерыва «Барса» забила два. Фермн Лопес после заброса Ямаля устроил такой замес, что собрал на себя всех, включая Нойера, а набежавший Левандовски пробил уже по пустым воротам – 2:1. А когда Рафинья получил диагональ от Касадо, сместился в левый край и пробил, Нойер не спас – 3:1. И это всего 45 минут матча.

Второй тайм тоже не заставил скучать. На исходе часа игрового времени Рафинья оформил хет-трик: Ямаль забросил справа, бразилец технично мяч обработал, с двумя защитниками на спине пробежался к штрафной площади и пальнул точно в «шестёрку» - 4:1. Породистый гол. От этого удара «Бавария» уже не оправилась. Надолго затихла игра, обе команды осмысливали происходящее. В концовке ещё обменялись моментами и разошлись.

У немцев Киммих чуть не закрутил в створ от угла поля – Пенья сыграл надёжно, а у каталонцев Левандовски просто махнул ногой мимо мяча после обостряющего прострела Ямаля. Голов же больше не случилось. Но «Барселоне» и этого хватило для разгрома и хоть какого-то отмщения.