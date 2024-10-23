«Интер» чудом смог обыграть «Янг Бойз»

Откровенный аутсайдер Лиги чемпионов, «Янг Бойз», сегодня получил от «Интера» массу пространства и возможностей обстреливать ворота.

Жауэн Аджам с левого фланга ворвался в штрафную площадь т пробил по воротам от линии штрафной площади, рикошет под левую штангу, и вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Аджам с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Алан Виржиньюс головой пробил по воротам, а защитник сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. Аджам с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лукаш Лакомий головой пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, а защитник просто его вынес. «Интер» создал первый голевой момент - Мехди Тареми пяткой сделал передачу в центр штрафной площади на рывок Янну-Аурелю Биссекку, который в касание пробил по воротам, но голкипер был голов, выручил.

Только вышли команды из раздевалок, как Аджам в своей штрафной площади сыграл довольно неосмотрительно и нарушил правила против Дензела Дюмфриса - пенальти. Марко Арнаутович с «точки» плохо пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке спас свою команду, а затем отразил и добивание Дюмфриса. Николо Барелла на своей половине поля в окружении двух соперников потерял мяч, Джоэл Монтейро по центру прорвался к линии штрафной площади и пробил в левый угол ворот, и штанга спасла «Интер» от пропущенного мяча. Федерико Димарко с левого фланга выполнил неплохую передачу в радиус штрафной площади, Пётр Зелиньски в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Димарко при проходе по левому флангу отыгрался с Мартинесом и выполнил неплохой прострел на ближний угол вратарской, Маркус Тюрам опередил соперника и в касание отправил мяч в ближний угол ворот - 0:1.

«Интер» набрал семь очков, у соперника только поражения.