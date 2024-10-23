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Лига чемпионов

«Интер» чудом смог обыграть «Янг Бойз»

23 Октября 2024 • 23:55 Комментировать
Янг Бойз
0:1
Интер Милан
окончен

Откровенный аутсайдер Лиги чемпионов, «Янг Бойз», сегодня получил от «Интера» массу пространства и возможностей обстреливать ворота.

Жауэн Аджам с левого фланга ворвался в штрафную площадь т пробил по воротам от линии штрафной площади, рикошет под левую штангу, и вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Аджам с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Алан Виржиньюс головой пробил по воротам, а защитник сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. Аджам с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лукаш Лакомий головой пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке отбил мяч перед собой, а защитник просто его вынес. «Интер» создал первый голевой момент - Мехди Тареми пяткой сделал передачу в центр штрафной площади на рывок Янну-Аурелю Биссекку, который в касание пробил по воротам, но голкипер был голов, выручил.

Только вышли команды из раздевалок, как Аджам в своей штрафной площади сыграл довольно неосмотрительно и нарушил правила против Дензела Дюмфриса - пенальти. Марко Арнаутович с «точки» плохо пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке спас свою команду, а затем отразил и добивание Дюмфриса. Николо Барелла на своей половине поля в окружении двух соперников потерял мяч, Джоэл Монтейро по центру прорвался к линии штрафной площади и пробил в левый угол ворот, и штанга спасла «Интер» от пропущенного мяча. Федерико Димарко с левого фланга выполнил неплохую передачу в радиус штрафной площади, Пётр Зелиньски в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Димарко при проходе по левому флангу отыгрался с Мартинесом и выполнил неплохой прострел на ближний угол вратарской, Маркус Тюрам опередил соперника и в касание отправил мяч в ближний угол ворот - 0:1.

«Интер» набрал семь очков, у соперника только поражения.

Протокол игры  
Янг Бойз0:1Интер Милан
  90'Тюрам Маркус (0:1)
Фон Бальмоос ДавидБлюм Левин 86' (Иттен Седрик ( 86') Лаупер СандроБенито ЛорисАджам Жауэн  33'Угринич ФилипЛакоми Лукаш 77' (Элиа Мешак ( 77') Виржиньюс Алан 59' (Колли Эбрима ( 59') Имери Кастриот  36' 59' (Малес Дариан ( 59'  82') Монтейро Джоэл  35'Ганвула Сильвер 86' (Атекаме Закари ( 86')
Запасные: Ньясс ШейхКонте АбдуМарцино ДариоКеллер МарвинАли Мохамед
Зоммер ЯннПавар Бенжамен 76' (Бастони Алессандро ( 76') Де Врей СтефанБиссекк Янн-АурельДюмфрис Дензел  35'Фраттези ДавидеБарелла НиколоМхитарян Генрих 61' (Мартинес Лаутаро ( 61') Аугусто Карлос 54' (Димарко Федерико ( 54'  87') Тареми Мехди 76' (Тюрам Маркус ( 76') Арнаутович Марко 61' (Зелиньски Пётр ( 61')
Запасные: Беренбрух ТомасMike AidooМартинес ХосепДармиан МаттеоДи Дженнаро Раффаэле
23 октября. Стадион "Ванкдорф".
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янг Бойз

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