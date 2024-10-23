Загребское «Динамо» нанесло «Ред Булл Зальцбург» третье поражение подряд

«Ред Булл Зальцбург» с хорватским «Динамо» провели не самый событийный матч третьего тура Лиги чемпионов.

На 40-й минуте Стефан Ристовски справа прострелил на Сандро Куленовича, который в касание пробил в ближний угол, но вратарь успел прыгнуть к штанге и мяч накрыл перчатками.

Сразу после перерыва накоротке гости разыграли мяч в штрафную площади после подачи Такуи Огивары справа, Ристовски справа выкатил сферу в центр на Куленовича, который с 12 метров низом пробил в левый угол ворот - 0:1. На экваторе второго тайма вратарь хозяев Александар Шлагер выскочил за пределы штрафной площади и сыграл рукой - красная карточка. Ближе к концу матча Бруно Петкович обыгрался направо с Ристовски и с 15 метров сильно и точно пробил в левый угол - 0:2.

Австрийцы проиграли в третий раз подряд, у «Динамо» четыре очка.