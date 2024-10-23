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Дубль Холанна, 1+2 от Матеуса: «Манчестер Сити» не заметил «Спарту» на своём поле

23 Октября 2024 • 23:52 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Спарта Прага
окончен

«Манчестер Сити» и «Спарта» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 23 октября на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити5:0Спарта Прага
(1:0) Фоден Фил3'  
(2:0) Холанн Эрлинг58'  
(3:0) Стоунс Джон65'  
(4:0) Холанн Эрлинг68'  
(5:0) Луис Матеус II88'  
Ортега ШтефанЛьюис РикоСтоунс Джон  7' 74' (Гвардиол Йошко ( 74') Аканджи МануэльАке Натан 74' (Диаш Рубен ( 74') Силва Бернарду 69' (Ковачич Матео ( 69') Гюндоган Илкай 69' (Макэйти Джеймс ( 69') Луис Матеус IIСавио IIIХоланн Эрлинг 80' (О'Райли Нико ( 80') Фоден Фил
Запасные: Эдерсон МораесКарсон Скотт
Виндаль-Йенсен ПетерВитик МартинПанак ФилипСёренсен АсгерПресиадо Анхело  87'Кайринен Каан 88' (Сольбаккен Маркус ( 88') Лячи КазимРинеш Матей 88' (Виснер Томаш ( 88') Бирманчевич Велько 73' (Данек Крыштоф ( 73') Олатунджи Виктор 60' (Рахмани Альбион ( 60') Гараслин Лукаш 46' (Красники Эрмал ( 46')
Запасные: Павелка ДавидСуровчик ЯкубСадилек ЛукашПешек ЯкубСухомель МартинРосс МатиасВорел Войтех
23 октября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Оба последних матча «Манчестер Сити» выиграл с таким скипом, что слышали даже в Праге. Победы над скромными «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном» были минимальны. Череда травм, кажется, тянет команду в кризис. На домашнюю игру против «Спарты» Хосеп Гвардиола еле набрал семь запасных игроков, из известных лиц там оказались только Эдерсон, Ковачич, Диаш и Гвардиол.

Хватало известных лиц и на поле. Одно из них заявило о себе уже на третьей минуте. Фил Фоден сам же подхватил мяч у чужой штрафной площади, продрался сквозь оборону, не встретил особенного сопротивления и пробил в правый угол – 1:0. Оборона «Спарты» будто и не поняла, что случилось.

На десятой минуте уже всё могло закончиться. Бернарду Силва слева навесил, Холанн выиграл верх и пальнул в угол, но Виндаль каким-то чудом сумел парировать. Мог Эрлинг забивать и через полчаса, опять же выиграв верх. На сей раз пробил после подачи от угла поля, тут голкипер уже не справился, просто смотрел. Смотрел на то, как эффектно его подстраховал Витек на линии ворот.

Второй тайм «горожане» начали по лекалам первого – с быстрого гола. И опять только три минуты прошло, и опять празднует Фоден, который навесил от правого угла поля. В результате рикошета и суматохи мяч угодил в штангу, а на добивании сработал Аке. И начали уже праздновать «горожане», но Натан подыграл себе рукой до результативного удара. Арбитры заметили этот момент и гол отменили.

От разгрома «Спарту» это не уберегло. На исходе часа игры Холанн всё-таки забил свой гол. Савиньо подал справа, а норвежец пробил ногой, стоя спиной к воротам. Этот акробатический этюд оценили все – 2:0. А в середине второго тайма разгром оформил Стоунз. И опять сработал угловой удар: во второй волне классный кросс исполнил Матеус Луис, а Джон в высоком прыжке переправил мяч в «девятку» - 3:0.

Окончательно добил пражан тот же Холанн. Перехват в центре поля, два коротких паса и Матеус Луис записывает себе второй ассист. Он в центре штрафной площади нашёл Холанна, которому не составило труда пробить под штангу – 4:0. Всё на этом. После четвёртого гола Гвардиола снял с игры всех лидеров и выпустил необстрелянную молодёжь, которая и докатила матч до финального свистка.

Вот только был человек на поле, достойный гола. И он его добился в концовке. Матеус Луис реализовал пенальти, назначенный за снос себя же любимого – 5:0. Жирная финальная точка.

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