Холанн забил 44 гола в 42 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает улучшать и без того невероятную статистику забитых мячей в Лиге чемпионов.

Норвежец отметился дублем в сегодняшнем матче против пражской «Спарты», забив на 58-й и 68-й минутах. Теперь в активе 24-летнего форварда 44 гола в 42 поединках Лиги чемпионов за всю карьеру.

До перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн представлял цвета австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и дортмундской «Боруссии». Ряды «горожан» футболист пополнил летом 2022 года.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов в активе лидера атаки команды Хосепа Гвардиолы три точных удара в трёх встречах.