Рафинья – лишь четвёртый игрок с хет-триком в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас проводит исторический матч против «Баварии».

27-летний бразилец дважды отличился в первом тайме, а на 56-й минуте поразил ворота гостей из Мюнхена в третий раз. Как информирует Squawka, Рафинья стал лишь четвёртым игроком в истории, оформившим хет-трик в поединке с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов. Ранее это делали Рой Макай (2002), Серхио Агуэро (2014) и Криштиану Роналду (2017).

Благодаря подвигу Рафиньи «Барселона» повела со счётом 4:1. Следить за событиями концовки встречи можно на портале LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.