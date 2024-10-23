Салах поучаствовал в 57 голах в Лиге чемпионов с 2017 года – больше только у двоих

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не остался без результативного действия в поединке Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Коллектив Арне Слота поразил ворота «красных быков» на 27-й минуте – отличился Дарвин Нуньес, а ассистировал ему Салах. В активе египтянина теперь 57 забитых мячей и голевых передач в Лиге чемпионов с момента прихода в «Ливерпуль» в 2017 году. По данным Squawka, только Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски (по 67) поучаствовали в большем количестве голов в рамках турнира за тот же период. На четвёртом месте остаётся Лионель Месси – 49.

Напомним, что Мохамед Салах перебрался в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» перед началом сезона-2017/18.