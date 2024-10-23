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Рафинья повторил достижение Неймара в матче с «Баварией»

23 Октября 2024 • 23:11 Комментировать
Барселона
4:1
Бавария
окончен

Рафинья Диас записал на свой счёт дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

Бразилец вывел свою команду вперёд уже на 1-й минуте домашней встречи, а незадолго до перерыва отличился во второй раз, установив на табло счёт 3:1. Как отмечает Opta, Рафинья стал первым игроком, оформившим дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Баварии», после своего соотечественника Неймара – тот дважды поразил ворота мюнхенского гранда в мае 2015 года, также выступая за «Барселону».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция сегодняшнего поединка каталонцев с «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Неймар Рафинья Диас ещё теги

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