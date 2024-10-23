Рафинья повторил достижение Неймара в матче с «Баварией»

Рафинья Диас записал на свой счёт дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

Бразилец вывел свою команду вперёд уже на 1-й минуте домашней встречи, а незадолго до перерыва отличился во второй раз, установив на табло счёт 3:1. Как отмечает Opta, Рафинья стал первым игроком, оформившим дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Баварии», после своего соотечественника Неймара – тот дважды поразил ворота мюнхенского гранда в мае 2015 года, также выступая за «Барселону».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция сегодняшнего поединка каталонцев с «Баварией».