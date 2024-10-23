Роджерс: «Аталанта» – один из фаворитов Лиги чемпионов»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс высоко оценивает уровень «Аталанты».

Коллектив из Бергамо владел преимуществом в домашнем матче с «кельтами», но забить так и не смог – 0:0. После завершения встречи рулевой гостей признался, что такой результат его устраивает.

«Перед матчем мы говорили, что знаем уровень нашего соперника. Нам противостояла команда, забившая больше всех голов в Серии А, один из фаворитов Лиги чемпионов. Не пропустить здесь – большая заслуга для нашей защиты. Я доволен концентрацией и самоотдачей своих игроков», – сказал в интервью TNT Sports североиландский специалист.