​Дзаппакоста установил рекорд Лиги чемпионов

В европейском футболе проходят матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянская «Аталанта» сыграла с шотландским «Селтиком», но не смогла преодолеть оборонительные редуты дружины Брендана Роджерса. Тем не менее, полузащитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста в прошедшем матче установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Дело в том, что по ходу матча он совершил не менее 108 прикосновений к мячу в ходе происходивших на поле событий. Это наиболее высокий показатель в истории турнира в данной статистической категории.

Напомним, что Дзаппакоста выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.