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Лига чемпионов

Фоден обошёл Бекхэма по голам в Лиге чемпионов

23 Октября 2024 • 22:33 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Спарта Прага
1 1.08 X 12.50 2 35.00
2-й тайм

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден открыл счёт в матче Лиги чемпионов против пражской «Спарты».

24-летний футболист отличился уже на 3-й минуте поединка. Этот мяч стал для Фодена 17-м в Лиге чемпионов за всю карьеру. Как сообщает Squawka, воспитанник «горожан» обошёл по этому показателю своего соотечественника Дэвида Бекхэма. Знаменитый экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Милана» забил в рамках турнира 16 раз, проведя при этом на 24 матча больше.

Наблюдать за ходом встречи «Манчестер Сити» со «Спартой» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
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