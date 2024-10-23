Фоден обошёл Бекхэма по голам в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден открыл счёт в матче Лиги чемпионов против пражской «Спарты».

24-летний футболист отличился уже на 3-й минуте поединка. Этот мяч стал для Фодена 17-м в Лиге чемпионов за всю карьеру. Как сообщает Squawka, воспитанник «горожан» обошёл по этому показателю своего соотечественника Дэвида Бекхэма. Знаменитый экс-хавбек «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Милана» забил в рамках турнира 16 раз, проведя при этом на 24 матча больше.

Наблюдать за ходом встречи «Манчестер Сити» со «Спартой» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.