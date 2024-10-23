Рафинья забил второй самый быстрый гол за всё время участия «Барселоны» в Лиге чемпионов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» принимает «Баварию» и подопечным бывшего наставника мюнхенского клуба, Ханса Флика, удалось быстро открыть счёт - уже на 54-й секунде.

Как выяснилось, гол бразильского вингера стал вторым по скорости для «Барселоны» в рамках самого престижного клубного турнира европейского футбола - Лиги чемпионов.

Забить в этом турнире раньше получалось лишь у Марко ван Боммеля в 2005 году, тогда «Барселона» сыграла с греческим «Панатинаикосом» и нидерландский защитник умудрился забить уже на 36-й секунде игры.