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Лига чемпионов

Рафинья забил второй самый быстрый гол за всё время участия «Барселоны» в Лиге чемпионов

23 Октября 2024 • 22:25 Комментировать

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» принимает «Баварию» и подопечным бывшего наставника мюнхенского клуба, Ханса Флика, удалось быстро открыть счёт - уже на 54-й секунде.

Как выяснилось, гол бразильского вингера стал вторым по скорости для «Барселоны» в рамках самого престижного клубного турнира европейского футбола - Лиги чемпионов.

Забить в этом турнире раньше получалось лишь у Марко ван Боммеля в 2005 году, тогда «Барселона» сыграла с греческим «Панатинаикосом» и нидерландский защитник умудрился забить уже на 36-й секунде игры.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк Ван Боммель Рафинья Диас ещё теги
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