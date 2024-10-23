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«Барселона» играет своим самым молодым составом за 13 лет в Лиге чемпионов

23 Октября 2024 • 22:21 Комментировать
Барселона
3:1
Бавария
1 2.40 X 4.00 2 2.70
2-й тайм

Вечером среды в рамках Лиги чемпионов УЕФА встречаются «Барселона» и «Бавария». По информации Opta Sports, каталонцы выставили на этот матч самый молодой состав за последние 13 лет в Лиге чемпионов для своего клуба.

Так, средний возраст игроков «Барсы» составляет 24 года и 185 дней. В последний раз моложе был состав у клуба в 2011 году, когда «блауграна» играла против БАТЭ в ноябре. Тогда средний возраст команды составлял 23 года и 93 дня.

Текстовую трансляцию матча «Баварии» и «Барселоны» проводит наш портал. В первом тайме уже открыт счёт, сделал это на старте поединка Рафинья Диас.

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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